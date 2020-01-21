Kırklarelispor - Başakşehir | CANLI İZLE

Kırklarelispor ve Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma 1-1 sona ererken Başakşehir, deplasmanda alacağı galibiyetle bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Kırklarelispor ise, İstanbul'da alınan avantajlı skoru lehine çevirerek zorlu rakibini saf dışı bırakmak ve bir sürprize imza atmanın planlarını yapıyor.

İLK 11'LER

KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Davut Babur, Emre K., Bahır, Yüksel, Caner Koca, Enis, Malik, Mert Sinan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Skrtel, Clichy, Visca, Aleksic, Azubuike, Berkay Özcan, Aziz Behich, Demba Ba, Gulbrandsen

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