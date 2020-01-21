Fenerbahçe Kayserispor maçının 11'leri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yapacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. Müsabaka ATV'den naklen yayınlanacak.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Adil Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Oğuzhan, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo Emre Demir, Situm, Kravetes

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Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek.

Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.