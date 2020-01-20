Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor ve atv ekranlarında!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında takımlar çeyrek final için kozlarını paylaşıyor, büyük heyecan A Spor ve atv ekranlarında yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.

21 OCAK 2020 SALI

14:00 GMG KIRKLARELİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ASPOR

20:30 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR - ATV

22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

14:00 KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR - ASPOR

17:00 GÖZTEPE - ANTALYASPOR - ASPOR

20:30 BEŞİKTAŞ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ASPOR

23 OCAK 2020 PERŞEMBE

14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR - ASPOR

17:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR - ASPOR

20:30 GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR - ASPOR