Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor ve atv ekranlarında!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında takımlar çeyrek final için kozlarını paylaşıyor, büyük heyecan A Spor ve atv ekranlarında yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.
21 OCAK 2020 SALI
14:00 GMG KIRKLARELİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ASPOR
20:30 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR - ATV
22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA
14:00 KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR - ASPOR
17:00 GÖZTEPE - ANTALYASPOR - ASPOR
20:30 BEŞİKTAŞ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ASPOR
23 OCAK 2020 PERŞEMBE
14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR - ASPOR
17:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR - ASPOR
20:30 GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR - ASPOR