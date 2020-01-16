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Trabzonspor kupada Denizlispor'u 2-0 yendi

Trabzonspor Denizlispor'u ağırladığı Ziraat Türkiye kupası son 16 tur ilk maçını 2-0 kazandı. Süper Lig'de evinde Denizlispor'a mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'in teknik direktör olarak çıktığı ilk maçı rahat kazandı.

Giriş: 16.01.2020 19:21 Güncelleme: 16.01.2020 23:03

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Denizlispor'u ağırladı. Bordo mavililer her iki yarıda da attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Süper Lig'de de fırtına gibi esen Trabzonspor, kupada da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Trabzonspor'un golleri, 22. dakikada kaptan Sosa ve 80. dakkada Nwakaeme'den geldi.

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HÜSEYİN ÇİMŞİR İLK KEZ RESMİ BİR MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'da devre arasında Ünal Karaman ayrılması ile birlikte teknik direktörlük koltuğuna geçen Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk kez resmi bir maça bu karşılaşma ile çıktı.

40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 12 yaşında altyapısıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında oldu.

Çimşir ilk maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MÜCADELENİN 90 DAKİKASI:

Trabzonspor - Denizlispor maçının 90 dakikası TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇININ 90 DAKİKASI

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