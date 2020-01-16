Trabzonspor - Denizlispor | İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Bordo-mavililerde Ünal Karaman ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir, ilk resmi mücadelesinde sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Diğer tarafta ise Denizlispor ilk yarının flaş ekiplerinden olmayı başarırken deplasmandan iyi bir skorla ayrılma uğraşında.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereira, Mikel, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Denizlispor mücadelesi bu akşam 20:30'da başlayacak. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise A Spor ekranlarından karşılaşmayı izleyebilecekler.

TRABZONPOR DENİZLİSPOR MÜCADELESİ ÖNCESİ EKSİK İSİMLER

Ev sahibi ekipte Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Öte yandan maç kadrosuna alınmayan Avdijaj da karşılaşmada forma giyemeyecek. Deplasman takımında sakatlıkları süren Bergdich ve Sackey'in yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan Barrow da sahada yer alamayacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İLK KEZ RESMİ BİR MAÇA ÇIKACAK

Trabzonspor'da devre arasında Ünal Karaman ayrılması ile birlikte teknik direktörlük koltuğuna geçen Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk kez resmi bir maça bu karşılaşma ile çıkacak. 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 12 yaşında altyapısıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında olacak.