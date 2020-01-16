Galatasaray'dan TFF'ye 'Zorlu' göndermesi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular pozisyon için penaltı itirazında bulunurken teknik direktör Fatih Terim de maç sonu yaptığı açıklamasında takımının penaltısının verilmediğini dile getirmişti.

Maçın son dakikalarındaki konuşulan penaltı tartışmalarına, sarı-kırmızılı yönetim de katıldı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru sosyal medya hesabından sert açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan pozisyona sarı-kırmızılı camia tepki gösterdi.

"BU KAFA 'ZORLU' KAFASIDIR"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru ise yaptığı paylaşımda "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır. Bu kafa ZORLU kafasıdır. Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.