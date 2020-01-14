Başakşehir-Kırklarelispor maç sonucu | 1-1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Kırklarelispor'u ağırladı.

İstanbul temsilcisi karşılaşmaya Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos Ponck, Miquel Vieira, Aziz Behich, Azubuike, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Gulbrandsen, Robinho ilk 11'i ile çıktı.

Kırklarelispor ise İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgüllü, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Malik Karaahmet, Emre Keleşoğlu, Caner Koca, Emre Balkı, Mert Sinan Pekesen 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmanın ilk golü Medipol Başakşehirli Danijel Aleksic'ten geldi. Hırvat asıllı Sırp futbolcu, 79. dakikada Kırklarelispor ağlarını sarstı ve 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

BAŞAKŞEHİR - KIRKLARELİSPOR: 1-0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAŞAKŞEHİR - KIRKLARELİSPOR: 1-1 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde ise Kırklarelispor'da Deniz Ataç, Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ı avladı ve topu ağlara gönderdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirlerken müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Öte yandan Kırklarelisporlu Mert Sinan Pekesen'in 81. dakikada Başakşehir ağlarını sarsmasının ardından VAR'a takıldı ve çizgiyi geçen top gol sayılmadı. Öte yandan 90+3'te Demba Ba'nın Kırklareli ağlarını sarsması VAR tarafından iptal edildi.