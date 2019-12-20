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Türkiye Kupası'nda 4 büyükler çeyrek finalde eşleşebilir

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur eşleşmeleri belli oldu. Bu turda yapılacak mücadeleler sonrasında çeyrek finalde eşleşecek takımlar da şimdiden açıklandı.

Giriş: 20.12.2019 12:24 Güncelleme: 20.12.2019 12:39

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları dün oynanan maçlarla tamamlanırken, son 16 tur eşleşmeleri belli oldu.

DEV EŞLEŞMELER

Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinde turlayan takım ile, Çaykur Rizespor - Galatasaray eşleşmesinin turlayanı eşleşecek.

Son 16 turda eşleşen Trabzonspor-Denizlispor mücadelelerinden galip çıkan taraf da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş eşleşmesinin turlayanı ile eşleyecek.

TARİHLER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçlar 14-15-16 Ocak, rövanş maçları ise 21-22-23 Ocak'ta oynanacak.

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