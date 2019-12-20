Türkiye Kupası'nda 4 büyükler çeyrek finalde eşleşebilir

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları dün oynanan maçlarla tamamlanırken, son 16 tur eşleşmeleri belli oldu.
DEV EŞLEŞMELER
Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinde turlayan takım ile, Çaykur Rizespor - Galatasaray eşleşmesinin turlayanı eşleşecek.
Son 16 turda eşleşen Trabzonspor-Denizlispor mücadelelerinden galip çıkan taraf da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş eşleşmesinin turlayanı ile eşleyecek.
TARİHLER BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçlar 14-15-16 Ocak, rövanş maçları ise 21-22-23 Ocak'ta oynanacak.