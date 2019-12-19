Denizlispor-Altınordu maç sonucu | 2-2

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor.
Günün ikinci maçında Denizlispor evinde Altınordu'yu konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 5-3'lük galibiyetin avantajıyla çıktığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken tur biletinin sahibi oldu. Mücadelede ev sahibi ekibin golleri Oscar Estupinan'dan gelirken, Altınordu'nun gollerini Kemal Rüzgar kaydetti.
Yukatel Denizlispor 1-0 Altınordu
Yukatel Denizlispor 2-0 Altınordu
Yukatel Denizlispor 2-1 Altınordu