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Medipol Başakşehir 2-0 Hekimoğlu Trabzon | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Hekimoğlu Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Demba Ba ve Muhammet'ten geldi. İki ekip arasında oynanan ilk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Giriş: 19.12.2019 16:32 Güncelleme: 19.12.2019 19:12

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor. Günün üçüncü maçında Süper Lig'in güçlü ekibi Medipol Başakşehir evinde Hekimoğlu Trabzon'u konuk etti.

BAŞAKŞEHİR ZORLANMADI

Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıktığı maçta rakibini 2-0 mağlup ederek kupada son 16 turuna yükseldi. Medipol Başakşehir'in gollerini Demba Ba ve Muhammet kaydetti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1-0 HEKİMOĞLU TRABZON | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2-0 HEKİMOĞLU TRABZON | GÖLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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