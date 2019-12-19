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Manisa FK-Kayserispor maç sonucu | 3-3

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü sahasında Süper Lig temsilcisi İstiklal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. İlk maçı evinde 3-2 kazanan Kayserispor deplasmandan 3-3 berabere kaldı ve kupada son 16'ya kaldı.

Giriş: 19.12.2019 15:07 Güncelleme: 19.12.2019 15:11

Rövanş maçında Manisa FK ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Maçın 30. dakikasında Zahit Fındık'ın golüyle Manisa FK maçta 1-0 öne geçti ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip 63. dakikada eşitliği yakaladı. Aksel Aktaş'ın golü ile skor 1-1'e geldi. Bu golden 10 dakika sonra Kayserispor'da Ömer Uzun takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Ev sahibi ekibin bu gole cevabı 83. dakikada geldi. Erman Bulucu'nun golü durumu 2-2 yaptı. Ömer Uzun 87. dakikada kendisinin iki takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-2 yaptı. Manisa FK 90. dakikada Erhan Kara ile bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılı ekip ilk maçı 3-2 kazanmanın avantajıyla kupada bir üst tura yükseldi.

Manisa FK 1-0 Kayserispor

Manisa FK 1-1 Kayserispor

Manisa FK 1-2 Kayserispor

Manisa FK 2-2 Kayserispor

Manisa FK 2-3 Kayserispor

Manisa FK 3-3 Kayserispor

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