İstanbulspor - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oluyor. 20.45'te başlayacak ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcıları Ali Tuna ve Mehmet Emin Tuğral. 20.45'te başlayacak karşılaşma A Spor ve ahaber.com.tr'den naklen yayınlanacak.

İstanbulspor: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar

Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Deniz, Ferdi, Mevlüt