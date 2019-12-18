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İstanbulspor - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe'nin rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor. İşte Fenerbahçe İstanbulspor karşılaşmasının ilk 11'leri

Giriş: 18.12.2019 19:55 Güncelleme: 18.12.2019 20:30

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oluyor. 20.45'te başlayacak ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcıları Ali Tuna ve Mehmet Emin Tuğral. 20.45'te başlayacak karşılaşma A Spor ve ahaber.com.tr'den naklen yayınlanacak.

İstanbulspor: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar

Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Deniz, Ferdi, Mevlüt

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