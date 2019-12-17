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Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında rakibi Samsunspor'u 3-2 deviren Çaykur Rizespor, deplasmandaki rövanş maçın 1-1 berabere kaldı. 1-1'lik skora rağmen ilk maçtaki skor avantajından dolayı Türkiye Kupası'nda üst tura çıkan takım Çaykur Rizespor oldu.

Giriş: 17.12.2019 16:36 Güncelleme: 17.12.2019 18:57

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kazanan Çaykur Rizespor ikinci maçta da istediği skoru almayı başardı.

İLK 45 DAKİKA GOLSÜZ SONA ERDİ

Samsunspor deplasmanında kontrollü başlayan Çaykur Rizespor, yakaladığı ender pozisyonları golle süsleyemedi. Ev sahibi Samsunspor da meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

İki takım da ilk 45 dakikada gol sevinci yaşayamadı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN GOLÜ | İZLE

KARŞILIKLIK BİRER GOL VAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının ikinci yarısında 2 gol oldu. 55. dakikada D. Chatziisaias'in asistini iyi değerlendiren Marko Šćepović, Çaykur Rizespor'u öne geçirdi.

Mücadelenin 86. dakikasında sahneye çıkan Samsunspor'dan Gökhan Alsan oldu. 1-1

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ | İZLE

Gökhan Alsan'ın golü ile skor 1-1'e geldi ancak ev sahibi Samsunspor'a yetmedi.

İlk maçta aldığı 3-2'lik galibiyetin avantajıyla Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkan taraf Çaykur Rizespor oldu.

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