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Adanaspor 1-7 Alanyaspor |Maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) rövanş karşılaşmasında Adanaspor - Alanyaspor'u sahasında konuk etti. Maçta gol yağmuru yaşandı. Alanyaspor, rakibini 7-1'le geçerek tur atladı. Konuk ekip ilk maçı evinde 5-1 kazanmıştı.

Giriş: 17.12.2019 18:38 Güncelleme: 17.12.2019 20:54

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında goller yağmur gibi geldi.

Saat 18.30 başlayan ve A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede Adanaspor rövanş karşılaşmasında evinde Alanyaspor'u ağırladı.

Oynanan ilk müsabakayı Alanyaspor 5-1 kazanmıştı. Rövanş maçında Süper Lig temsilcisi Adanaspor'u 7 golle geçti.

Alanyaspor iki maçta toplam 12 gol attığı rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına itti.

MAÇIN GOLLERİ;

14. DAKİKADA UMUT GÜNEŞ ALANYASPOR 0-1 |GOLÜ İZLE

21. DAKİKADA SİNAN BÜYÜKSAKARYA (KK) ALANYASPOR 0-2 |GOLÜ İZLE

29. DAKİKADA ONUR BULUT(KK) ALANYASPOR 0-3 |GOLÜ İZLE

44. DAKİKADA TZAVELLAS ALANYASPOR 0-4 |GOLÜ İZLE

54. DAKİKADA DJALMA ALANYASPOR 0-5 |GOLÜ İZLE

59. DAKİKADA ENES AKYOL ADANSPOR 1-5 |GOLÜ İZLE

74. DAKİKADA ONUR BULUT ALANYASPOR 1-6 |GOLÜ İZLE

84. DAKİKADA ONUR BULUT ALANYASPOR 1-7 |GOLÜ İZLE

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