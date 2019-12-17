Adanaspor 1-7 Alanyaspor |Maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında goller yağmur gibi geldi.
Saat 18.30 başlayan ve A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede Adanaspor rövanş karşılaşmasında evinde Alanyaspor'u ağırladı.
Oynanan ilk müsabakayı Alanyaspor 5-1 kazanmıştı. Rövanş maçında Süper Lig temsilcisi Adanaspor'u 7 golle geçti.
Alanyaspor iki maçta toplam 12 gol attığı rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına itti.
MAÇIN GOLLERİ;
14. DAKİKADA UMUT GÜNEŞ ALANYASPOR 0-1 |GOLÜ İZLE
21. DAKİKADA SİNAN BÜYÜKSAKARYA (KK) ALANYASPOR 0-2 |GOLÜ İZLE
29. DAKİKADA ONUR BULUT(KK) ALANYASPOR 0-3 |GOLÜ İZLE
44. DAKİKADA TZAVELLAS ALANYASPOR 0-4 |GOLÜ İZLE
54. DAKİKADA DJALMA ALANYASPOR 0-5 |GOLÜ İZLE
59. DAKİKADA ENES AKYOL ADANSPOR 1-5 |GOLÜ İZLE
74. DAKİKADA ONUR BULUT ALANYASPOR 1-6 |GOLÜ İZLE