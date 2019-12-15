Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı | A Spor'dan canlı yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.

17 ARALIK 2019 SALI

13:00 VAN SPOR FK - KASIMPAŞA | canlı

14:30 ANTALYASPOR - EYÜPSPOR | canlı

16:30 YILPORT SAMSUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR | canlı

18:30 ADANASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR | canlı

20:45 TUZLASPOR - GALATASARAY | canlı

18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

13:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - BEŞİKTAŞ |canlı

14:00 KEÇİÖNRENGÜCÜ - BTCTURK YENİ MALATYASPOR | canlı

14:30 GAZİANTEP FK - KIRKLARELİSPOR | canlı

16:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ESENLER EROKSPOR | canlı

18:30 GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK | canlı

20:45 İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE | canlı

19 ARALIK 2019 PERŞEMBE

13:00 MANİSA FK - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | canlı

14:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - ALTINORDU | canlı

16:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - HEKİMOĞLU TRABZON | canlı

18:30 BURSASPOR - BŞ. BLD. ERZURUMSPOR | canlı

20:45 TRABZONSPOR - ALTAY | canlı