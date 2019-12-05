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Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u sahasında konuk edecek Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. İşte Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü ilk 11...

Giriş: 05.12.2019 19:53 Güncelleme: 05.12.2019 20:42

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig 1. Grup ekibi 24 Erzincanspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

20.45'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Yok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray

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