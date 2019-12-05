Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig 1. Grup ekibi 24 Erzincanspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
20.45'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut
24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Yok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray