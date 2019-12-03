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Türkiye Kupası'nda Göztepe Karagümrük'ü 2-1 devirdi

Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Karagümrük'e konuk olan Göztepe, deplasmanda 2-1 kazandı. İzmir ekibi rövanç maçı öncesinde aldığı galibiyetle büyük bir avantaj yakaladı.

Giriş: 03.12.2019 18:10

Türkiye Kupası 5. Tur ilk mücadelesinde Fatih Karagümrük ve Göztepe, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maç sonucu, İzmir ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ik golü 42. dakikada Atınç Nukan'dan geldi. Yasin Öztekin'in asistinde topu ağlarla buluşturan savunmacı, skoru 1-0'a taşıdı. Göztepe'nin 2. golünü Yasin Öztekin kaydetti. Eren Derdiyok, asistiyle Yasin'i topla buluşturdu ve takımına 2 farklı üstünlüğü sağlayan isim oldu.

Fatih Karagümrük'ün tek golü, 63. dakikada Alagie Sosseh'ten geldi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

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