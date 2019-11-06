Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu tura 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra geçen sezon Süper Lig'i ilk 5'te bitiren G.Saray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Y.Malatya da katılacak. Toplam 32 takımın kozlarını paylaşacağı 5. tur çift maç eleme usulüyle oynanacak. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Türkiye Kupası'nda rövanşlar ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Başakşehir
Y.Malatya
Trabzonspor
Rizespor
Antalya
Kasımpaşa
Göztepe
Sivasspor
Kayserispor
G.Antep FK
Denizlispor
Alanyaspor
Bursaspor
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Hekimoğlu
Altınordu
Eyüpspor
Altay
Adanaspor
Van Spor
Erzincan
Samsun
Keçiörengücü
Manisa FK
Tuzlaspor
Karagümrük
İstanbulspor
BŞ Bld Erzurum
Esenler Erok
Kırklarelispor