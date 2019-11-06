Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi tamamlandı

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan ZTK 5. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den bu turda dahil olacak olan Beşiktaş A.Ş., BTCTURK Yeni Malatyaspor, Galatasaray A.Ş., Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş. takımları ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Yukatel Denizlispor - Altınordu
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - Anagold 24 Erzincaspor
Fatih Karagümrük - Göztepe
Kasımpaşa - Vanspor
BTC Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
Galatasaray - Tuzlaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Eyüpspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor