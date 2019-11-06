Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi tamamlandı

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan ZTK 5. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den bu turda dahil olacak olan Beşiktaş A.Ş., BTCTURK Yeni Malatyaspor, Galatasaray A.Ş., Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş. takımları ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

Yukatel Denizlispor - Altınordu

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - Anagold 24 Erzincaspor

Fatih Karagümrük - Göztepe

Kasımpaşa - Vanspor

BTC Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Tuzlaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK

Kırklarelispor - Gaziantep FK

Eyüpspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor