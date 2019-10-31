Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları | Dönüşümlü

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Bayburtspor sahasında TFF 1. Lig takımı Bursaspor'u ağırlıyor. Bu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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Bayburt İÖİ - Bursaspor maçının 11'leri

BAYBURT İÖİ:

Yunus Emre Kırdal , Alper Tursun, Volkan Çekiç, Ethem Pülgir, İsmet Kavuştu, Okan Yıldız, Emre Şahin, Bilal Gülden, Azad Filiz, Sinan Özkan, Tayyib Kanarya

BURSASPOR:

Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Musa Araz, Igor, Yevhen Seleznyov, Çağatay Yılmaz

Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor maçının 11'leri

BAŞKENT AKADEMİ FK

Süleyman Özer, Abdullah Çelik, Hasan Genç, Beytullah Ayduvan, Hazarhan Karaca, Ahmet Karaman, Muhammed Burak Çelik, Yusuf Atasoy, Kerem Şeras, Yavuz Alemdar, Bünyamin Bingöl

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Ali Şaşal Vural, Paul Papp, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Abdou Razack Traore, Emre Kılınç, Arouna Kone, Armin Djerlek

İŞTE ŞİMDİYE KADAR OYNANAN 4. TUR MAÇLARI VE TUR ATLAYAN EKİPLER

1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor

Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Menemenspor

Altınordu 3 - 1 Amed Sportif

Niğde Anadolu FK 0 - 0 Antalyaspor

Eyüpspor 1 - 0 Konyaspor

Altay 1 - 0 Görelespor

Adanaspor 3 - 0 Diyarbekirspor

Alanyaspor 3 - 0 İnegölspor

Van Spor 1 - 0 Sancaktepe FK

Kastamonuspor 1 - 1 24 Erzincanspor

Gümüşhanespor 0 - 3 Samsunspor

Keçiörengücü 3 - 1 Siirt İl Özel İdare

Payasspor 2 - 3 Manisa FK

Kemerspor 2003 2 - 3 Kasımpaşa

Fatih Karagümrük 4 - 1 Bandırmaspor

Karacabey Belediyespor 1 - 3 Tuzlaspor

İstanbulspor 5 - 2 Büyükçekmece Tepecikspor

BB Erzurumspor 3 - 1 Bodrumspor

Gençlerbirliği 0 - 2 Esenler Erokspor

Göztepe 3 - 0 Sivas Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe