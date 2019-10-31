Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları | Dönüşümlü

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Bayburtspor sahasında TFF 1. Lig takımı Bursaspor'u ağırlıyor. Bu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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Bayburt İÖİ - Bursaspor maçının 11'leri
BAYBURT İÖİ:
Yunus Emre Kırdal , Alper Tursun, Volkan Çekiç, Ethem Pülgir, İsmet Kavuştu, Okan Yıldız, Emre Şahin, Bilal Gülden, Azad Filiz, Sinan Özkan, Tayyib Kanarya
BURSASPOR:
Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Musa Araz, Igor, Yevhen Seleznyov, Çağatay Yılmaz
Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor maçının 11'leri
BAŞKENT AKADEMİ FK
Süleyman Özer, Abdullah Çelik, Hasan Genç, Beytullah Ayduvan, Hazarhan Karaca, Ahmet Karaman, Muhammed Burak Çelik, Yusuf Atasoy, Kerem Şeras, Yavuz Alemdar, Bünyamin Bingöl
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Ali Şaşal Vural, Paul Papp, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Abdou Razack Traore, Emre Kılınç, Arouna Kone, Armin Djerlek
İŞTE ŞİMDİYE KADAR OYNANAN 4. TUR MAÇLARI VE TUR ATLAYAN EKİPLER
1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor
Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Menemenspor
Altınordu 3 - 1 Amed Sportif
Niğde Anadolu FK 0 - 0 Antalyaspor
Eyüpspor 1 - 0 Konyaspor
Altay 1 - 0 Görelespor
Adanaspor 3 - 0 Diyarbekirspor
Alanyaspor 3 - 0 İnegölspor
Van Spor 1 - 0 Sancaktepe FK
Kastamonuspor 1 - 1 24 Erzincanspor
Gümüşhanespor 0 - 3 Samsunspor
Keçiörengücü 3 - 1 Siirt İl Özel İdare
Payasspor 2 - 3 Manisa FK
Kemerspor 2003 2 - 3 Kasımpaşa
Fatih Karagümrük 4 - 1 Bandırmaspor
Karacabey Belediyespor 1 - 3 Tuzlaspor
İstanbulspor 5 - 2 Büyükçekmece Tepecikspor
BB Erzurumspor 3 - 1 Bodrumspor
Gençlerbirliği 0 - 2 Esenler Erokspor
Göztepe 3 - 0 Sivas Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe