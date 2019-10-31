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İşte Ziraat Türkiye Kupası maçlarına damga vuran goller

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları tüm hızıyla devam ediyor. Güne damga vuran Bayburtspor-Bursaspor maçında, ilk golü bulan Bayburtsporlu oyuncuların asker selamlı gol sevinci sosyal medyada çok beğenildi. Öte yandan Süper Lig temsilcisi Sivasspor ise Başkent Akademi FK konuk oldu. Maçta Sivaspor adına üçüncü golü kaydeden Caner Osmanpaşa'nın attığı golde, kalecinin ve savunmanın hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Giriş: 31.10.2019 15:30

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bayburtspor'a konuk olan Bursaspor rakibini 2-1 yenerek, bir üst biletini kaptı. Heyecan dolu karşılaşmaya Bayburtsporlu oyuncuların asker selamlı gol sevinc, damga vurdu.

BAYBURTSPORLU OYUNCULARIN ASKER SELAMLI GOL SEVİNCİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig temsilcisi Sivasspor, Başkent Akademi FK'ye konuk oldu. Sivaspor'un 3. golünü kaydeden Caner Osmanpaşa'nın golündeki, kaleci savunma hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

KALECİ VE SAVUNMADAN İNANILMAZ HATA! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE ŞİMDİYE KADAR OYNANAN 4. TUR MAÇLARI VE TUR ATLAYAN EKİPLER

Bayburtspor 1-2 Bursaspor

1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor
Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Menemenspor
Altınordu 3 - 1 Amed Sportif
Niğde Anadolu FK 0 - 0 Antalyaspor
Eyüpspor 1 - 0 Konyaspor
Altay 1 - 0 Görelespor
Adanaspor 3 - 0 Diyarbekirspor
Alanyaspor 3 - 0 İnegölspor
Van Spor 1 - 0 Sancaktepe FK
Kastamonuspor 1 - 1 24 Erzincanspor
Gümüşhanespor 0 - 3 Samsunspor
Keçiörengücü 3 - 1 Siirt İl Özel İdare
Payasspor 2 - 3 Manisa FK
Kemerspor 2003 2 - 3 Kasımpaşa
Fatih Karagümrük 4 - 1 Bandırmaspor
Karacabey Belediyespor 1 - 3 Tuzlaspor
İstanbulspor 5 - 2 Büyükçekmece Tepecikspor
BB Erzurumspor 3 - 1 Bodrumspor
Gençlerbirliği 0 - 2 Esenler Erokspor
Göztepe 3 - 0 Sivas Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe

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