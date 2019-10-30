Kastamonuspor Anagold 24 Erzincanspor 4-5 | maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kastamonuspor sahasında 24 Erzincanspor'u konuk etti.
Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada 5'inci tura yükselecek ekibi penaltı atışları belirledi.
Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan ve Burdur bölgesi hakemi Alper Oran'ın yönettiği karşılaşmayı Erzincanspor 5-4 kazandı
Normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmada 24 Erzincanspor'un golü Halil Yılmaz'dan, Kastamonuspor'un golü de Fatuk Öcal'dan geldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
KASTAMONUSPOR 1966 0-1 24 ERZİNCANSPOR İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KASTAMONUSPOR 1966 1-1 24 ERZİNCANSPOR İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KASTAMONUSPOR 1966 5-6 24 ERZİNCANSPOR (PENALTILAR) İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN