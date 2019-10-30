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Kastamonuspor Anagold 24 Erzincanspor 4-5 | maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kastamonuspor kendi sahasında 24 Erzincanspor'u ağırladı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma devreleri oynandı. Seri penaltı atışlarında rakibini 5-4 yenen 24 Erzincanspor bir üst tura yükselmeyi başardı.

Giriş: 30.10.2019 16:17 Güncelleme: 30.10.2019 16:19

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kastamonuspor sahasında 24 Erzincanspor'u konuk etti.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada 5'inci tura yükselecek ekibi penaltı atışları belirledi.

Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan ve Burdur bölgesi hakemi Alper Oran'ın yönettiği karşılaşmayı Erzincanspor 5-4 kazandı

Normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmada 24 Erzincanspor'un golü Halil Yılmaz'dan, Kastamonuspor'un golü de Fatuk Öcal'dan geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

KASTAMONUSPOR 1966 0-1 24 ERZİNCANSPOR İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KASTAMONUSPOR 1966 1-1 24 ERZİNCANSPOR İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KASTAMONUSPOR 1966 5-6 24 ERZİNCANSPOR (PENALTILAR) İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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