Kırıkkale - Gazişehir Gaziantep | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bu turun üçüncü gününde ilk maç Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep ile Kırkkale Büyük Anadoluspor arasında oynanıyor. Mücadeleyi A Spor canlı yayınlıyor.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.