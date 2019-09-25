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Diyarbekirspor-Eskişehirspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı sürüyor. Diyarbekirspor sahasında Eskişehirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş: 25.09.2019 18:34 Güncelleme: 25.09.2019 18:36

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün devam eden maçlarında Diyabekirspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı A Spor ekranlarından canlı takip edebilirsiniz.

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SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

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