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Kasımpaşa, Yeni Çorumspor'u tek golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Çorumspor ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Süper Lig ekibi Kasımpaşa rakibini penaltıdan bulduğu golle mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 24.09.2019 12:58 Güncelleme: 24.09.2019 15:01

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur ilk maçında Kasımpaşa deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor ile karşılaştı.

Dr. Turhan Kılıçoğlu Stadyumu'nda zorlu mücadeleyi Kasımpaşa 60. dakikada Özgür Çek'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

YENİ ÇORUMSPOR 0-1 KASIMPAŞA GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig ekibi bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

YENİ ÇORUMSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmaların son bölümünde ev sahibi ekibin baskıları arttı.

87. dakikada Yeni Çorumspor'un kıvanç ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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