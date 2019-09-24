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Bursaspor Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Muğlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. 3. Lig 3. Grup takımı Muğlaspor'a konuk olan Bursaspor, 2-1 kazanarak 4. tura yükseldi.

Giriş: 24.09.2019 14:57 Güncelleme: 24.09.2019 16:41

Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'a konuk oldu. Süper Lig ekibi Bursaspor ile 3. Lig 3. Grup takımı Muğlaspor'un mücadelesinde ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

TİMSAH 2. YARIDA AÇILDI

Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 54. dakikada Yevhen Seleznyov ile öne geçen Bursaspor, kısa süre sonra farkı ikiye çıkarttı.

Yeşil beyazlılar 62. dakikada Igor Wanderson da Silva ile bir gol daha buldu. 2-0

Bursaspor'un gollerine Muğlaspor'un cevabı da çok geç olmadan geldi. Çağlayan Menderes, 64. dakikada skoru bire indiren golü attı.

BURSASPOR'UN İLK GOLÜ | VİDEO

BURSASPOR'UN 2. GOLÜ | VİDEO

MUĞLASPOR'UN TEK GOLÜ | VİDEO

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