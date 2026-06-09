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TRT Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 ve TRT Spor güncel frekans listesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
TRT Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 ve TRT Spor güncel frekans listesi

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını ekranlara taşıyacak TRT, yayınların sorunsuz izlenebilmesi için güncel uydu frekans bilgilerini duyurdu. Daha önce uluslararası spor organizasyonları için yapılan frekans ayarlarının geçerliliğini koruduğu belirtilirken maçların TRT 1 ve TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacağı açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, turnuvanın Türkiye yayıncısı TRT'den izleyicileri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Kurum, maç yayınlarının kesintisiz şekilde takip edilebilmesi için güncel uydu frekans bilgilerinin paylaşıldığını duyurdu.

Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. (Fotoğraf: A Haber)Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. (Fotoğraf: A Haber)

DAHA ÖNCE AYAR YAPANLAR İÇİN YENİ İŞLEM GEREKMİYOR

TRT tarafından yapılan bilgilendirmede, daha önce uluslararası spor organizasyonları için kullanılan TRT frekans ayarlarını cihazlarına yükleyen izleyicilerin yeniden kanal araması veya frekans güncellemesi yapmasına gerek olmadığı belirtildi.

Buna karşın, yayınlara erişimde sorun yaşayan kullanıcıların uydu alıcı ayarlarını kontrol etmeleri gerektiği ifade edildi.

Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. (Fotoğraf: A Haber)Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. (Fotoğraf: A Haber)

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak takip edebilecek. TRT, organizasyon boyunca maç yayınlarının kesintisiz şekilde izlenebilmesi için teknik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

TRT DÜNYA KUPASI YAYIN FREKANSI

Bilgi Değer
Uydu Türksat 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4

Türksat 4A üzerinden yayın yapan TRT'nin frekans bilgileri yeniden paylaşıldı. (Fotoğraf: A Haber)Türksat 4A üzerinden yayın yapan TRT'nin frekans bilgileri yeniden paylaşıldı. (Fotoğraf: A Haber)

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 yayınını izlemekte sorun yaşayan veya Dünya Kupası maçları öncesinde kanal ayarlarını kontrol etmek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları üzerinden manuel kanal arama işlemi yapabiliyor. Kanal güncellemesi yapmak için şu adımlar izlenebilir:

  • Kumandadan "Menü" veya "Ayarlar" bölümüne girin.
  • "Kanal Ayarları" ya da "Yayın Ayarları" sekmesini açın.
  • "Manuel Kanal Arama" seçeneğini seçin.
  • Uydu olarak Türksat 42°E'yi belirleyin.
  • TRT'nin açıkladığı frekans, sembol oranı ve FEC bilgilerini girin.
  • Arama işlemini başlatın.
  • Tarama tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanalını kanal listenize ekleyin.

Kanal listesinde TRT 1 bulunmayan kullanıcılar manuel arama yöntemiyle güncelleme yapabilecek. (Fotoğraf: A Haber)Kanal listesinde TRT 1 bulunmayan kullanıcılar manuel arama yöntemiyle güncelleme yapabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

FREKANS AYARI NASIL KONTROL EDİLİR?

Uydu üzerinden televizyon izleyen kullanıcılar, alıcı cihazlarının kurulum veya kanal ayarları bölümünden frekans bilgilerini kontrol edebiliyor. Eğer cihazdaki değerler TRT'nin açıkladığı bilgilerle uyuşmuyorsa manuel güncelleme yapılması öneriliyor.

Dünya Kupası maçlarını kesintisiz takip etmek isteyen izleyicilerin, turnuva başlamadan önce kanal ve frekans ayarlarını gözden geçirmelerinde fayda bulunuyor.

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