TRT Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 ve TRT Spor güncel frekans listesi
2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını ekranlara taşıyacak TRT, yayınların sorunsuz izlenebilmesi için güncel uydu frekans bilgilerini duyurdu. Daha önce uluslararası spor organizasyonları için yapılan frekans ayarlarının geçerliliğini koruduğu belirtilirken maçların TRT 1 ve TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacağı açıklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, turnuvanın Türkiye yayıncısı TRT'den izleyicileri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Kurum, maç yayınlarının kesintisiz şekilde takip edilebilmesi için güncel uydu frekans bilgilerinin paylaşıldığını duyurdu.
DAHA ÖNCE AYAR YAPANLAR İÇİN YENİ İŞLEM GEREKMİYOR
TRT tarafından yapılan bilgilendirmede, daha önce uluslararası spor organizasyonları için kullanılan TRT frekans ayarlarını cihazlarına yükleyen izleyicilerin yeniden kanal araması veya frekans güncellemesi yapmasına gerek olmadığı belirtildi.
Buna karşın, yayınlara erişimde sorun yaşayan kullanıcıların uydu alıcı ayarlarını kontrol etmeleri gerektiği ifade edildi.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?
Futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak takip edebilecek. TRT, organizasyon boyunca maç yayınlarının kesintisiz şekilde izlenebilmesi için teknik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.
TRT DÜNYA KUPASI YAYIN FREKANSI
|Bilgi
|Değer
|Uydu
|Türksat 4A
|Frekans
|11794
|Polarizasyon
|V (Dikey)
|Sembol Oranı
|30000
|FEC
|3/4