TRT Dünya Kupası frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 ve TRT Spor güncel frekans listesi

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, turnuvanın Türkiye yayıncısı TRT'den izleyicileri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Kurum, maç yayınlarının kesintisiz şekilde takip edilebilmesi için güncel uydu frekans bilgilerinin paylaşıldığını duyurdu.

Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. (Fotoğraf: A Haber)

DAHA ÖNCE AYAR YAPANLAR İÇİN YENİ İŞLEM GEREKMİYOR

TRT tarafından yapılan bilgilendirmede, daha önce uluslararası spor organizasyonları için kullanılan TRT frekans ayarlarını cihazlarına yükleyen izleyicilerin yeniden kanal araması veya frekans güncellemesi yapmasına gerek olmadığı belirtildi.

Buna karşın, yayınlara erişimde sorun yaşayan kullanıcıların uydu alıcı ayarlarını kontrol etmeleri gerektiği ifade edildi.