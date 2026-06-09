Survivor finali ne zaman? 2026 Final tarihi belli oldu

Yapımcı Acun Ilıcalı tarafından duyurulan final tarihinde, aylardır süren zorlu maratonun kazananı belli olacak. Sezon boyunca parkurlarda, ada hayatında ve bireysel mücadelelerde başarılı olan yarışmacılar, son kez şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Büyük finalde toplam 4 yarışmacı şampiyonluk için mücadele edecek. (Fotoğraf: TV8)

FİNALDE KAÇ YARIŞMACI OLACAK?

Açıklanan bilgilere göre Survivor 2026 büyük finalinde toplam 4 yarışmacı mücadele edecek. Final koltuğuna oturacak isimler, kalan bölümlerdeki performansları ve eleme süreçlerinin ardından kesinleşecek. Böylece sezonun en başarılı dört yarışmacısı, kupaya uzanmak için son kez yarışacak.