Müge Anlı ATV canlı izle! 5 Mart 2025 Müge Anlı yeni bölüm! Ece Gürel bulundu mu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
En son Belgrad ormanında görülen 35 yaşındaki Ece Gürel aranıyor...
35 yaşındaki Ece Gürel Pazar günü evinden ayrılarak Belgrad ormanına dolaşmaya gittiği, sonrasında kaybolduğunu söyleniyor. Ece Gürel'in Pazar günü arkadaşına ormandan fotoğraflar attığı sonrasında kayboldum dediği öğreniliyor. Arama çalışmaları başlatılan Genç kadından bir iz aranıyor.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştirmişti.
Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.
MÜGE ANLI'DA ÇİFTE CİNAYET ŞÜPHESİ
Çiftlikteki çifte ihanet çifte cinayetle mi bitti? ''İshak ile Safiye'nin gönül ilişkisi vardı''
Birinin kaybı diğerinin ölümünde pek çok şüphe bulunan baba-oğulla ilgili soru işaretleri yayında gündeme gelirken Safiye Ünlütaşkıran'ın bir ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Ekibe ulaşan bir görgü şahidi bildiklerini anlattı.
Eniştesinin fabrikasına kör noktadan gittiği iddiası...
İddiaların odağındaki eşi ve kayınbiraderi canlı yayında... Kayınbirader Enes hakkındaki iddiaları yanıtladı. Eniştesinin arabasında şırınga bulduğunu yasaklı madde kullandığını öğrendiğini söyledi. Mehmet Demir'in fabrikasına gizlice girmeye çalıştığı iddiasını kabul etmedi. Fabrikadan ruhsatı olmadığı için silahı aradığını söyledi.
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