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Beklenen gün geldi! Etkileyici hikayesi ile 'Kör Nokta' bu akşam atv'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 09:01
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Beklenen gün geldi! Etkileyici hikayesi ile ’Kör Nokta’ bu akşam atv’de!

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi "Kör Nokta", bu akşam izleyicileriyle buluşuyor. Usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav’ın imza attığı projede, Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik ve Kürşat Alnıaçık gibi tanınmış oyuncular rol alıyor.

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