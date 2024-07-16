Engin Altan Düzyatan’ın sunumuyla 'Milyoner Aile' ilk bölümüyle bu akşamı atv’de!
ATV'nin yepyeni yarışması 'Milyoner Aile' için nefesler tutuldu. Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma "Milyoner Aile" bu akşam saat 20.00'de atv'de başlıyor!
Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak!
Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor.
Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor. Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak programa veda ediyorlar!
Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok!
İlk bölümde yarışan aileler:
Tekirdağ'dan Mertgenç Ailesi
Elif Mertgenç, Güven Mertgenç, Zümra Mertgenç, Batın Taha Mertgenç
Sakarya'dan katılan Ergin Ailesi
Ömer Ergin, Sena Okka, Emre Okka, Asuman Çınar
İstanbul'dan Yerinmez Ailesi
İlker Yerinmez, Beril Yerinmez, Vildan Yaman, Emiray Yaman
İzmir'den Yakak Ailesi
Akın Yakak, Özge Yakak, Ahmet Yakak, Gürkan Satmaz
Başvurular için https://www.atv.com.tr/milyoner-aile/form
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