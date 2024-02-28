Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? (26 ŞUBAT 2024)

Günün sonunda Gelinim Mutfakta'da birinci olan isim Yeşim oldu. Şafak, rekor derecede eksi 6 ceza puanı alırken, Yeşim ise eksi 2 ceza puanı aldı. Programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Yeşim, günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı.

Puan durumu şu şekilde:

YEŞİM - 17

TUĞBA - 13

GÖZDE - 14

ŞAFAK - 1 puan