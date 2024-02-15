Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 14 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

Baba Adem Kılıç'ın delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldığını da belirten Anlı, Tayfur Kılıç'ın ise tutukluğunun devamına karar verildiğini duyurdu.

"Tayfurcuğum, yeter artık!" diyen Anlı, "Bu program burası değil. Seni bir ay boyunca dinleyecek vaktimiz yok. Artık konuş! Konuşamazsın çünkü bir nedenin yok. Ben anlamıyorum ki. Bir insan, hele ki karısını öldürmeye karar verdiyse, bana göre bu bir nedene dayanmaz ama eğer varsa, gelip açıkça söylersin nedenini. Kardeşim, öldürdüm dedin. Şimdi çıkıp açıkla. Hak ettiği cezayı alsın. Çocuklarını seven bir insan, çocuklarının annesini önemser. Sen içki içerken, kumar oynarken, o çocuklar evde değil miydi? Ben artık bu söylemlerden bıktım, usandım. Artık dayanacak gücüm kalmadığı için, içimdekileri dökmek istiyorum" şeklinde konuştu.