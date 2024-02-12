Gelinim Mutfakta 12 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 12 Şubat 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanan yarışma, gelinlerin birbirleriyle yarıştığı ve lezzet dolu yemeklerin yapıldığı rekabet dolu bir ortam sunuyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 12 Şubat 2024 günün birincisi ve puan durumu!
12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Henüz puan durumu belli olmadığı için çeyrek altını kazanan isim açıklanmadı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
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9 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
ÇEYREK ALTIN KAZANAN İSİMLER
-İkinci gün kazananı; SELDA
-Üçüncü gün kazananı: TUĞBA
-Dördüncü gün kazananı: YEŞİM oldu!
Hafta finalinde çeyrek altını kazanan gelin ise TUĞBA oldu!
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