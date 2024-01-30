GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı? Bugünün birincisi...

"Gelinim Mutfakta" adlı yarışma, gelinlerin yemek yapma yeteneklerini sergileyerek kayınvalideleri tarafından puanlandığı bir yemek yarışmasıdır. Program, hafta içi her gün 13.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Günün birincisi olan gelin, bir çeyrek altın kazanıyor. Haftanın sonunda ise 5 günün toplam puanı diğer gelinlerden yüksek olan gelin, 10 altın bileziğin sahibi oluyor.