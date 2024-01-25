GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta programında çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor... Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 25 Ocak 2024 günün birincisi ve puan durumu!