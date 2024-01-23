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GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2024
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GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta 23 Ocak 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta programında çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor... Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 23 Ocak 2024 günün birincisi ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 22 OCAK KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?

Dün, en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Melahat oldu.

PUAN DURUMU

MELAHAT 18 puan

TUĞBA 17 puan

YEŞİM 13 puan

SELDA 5 puan

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