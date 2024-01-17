Gelinim Mutfakta 17 Ocak 2024 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu merak konusu oluyor. Ekranların ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte 17 Ocak 2024 günün birincisi ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Bugünün kazananı henüz açıklanmadı.
GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün eksi 2 puanı Selda aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın ikinci gününde ıslama köfteyi en lezzetli yaparak Yeşim oldu.
PUAN DURUMU
YEŞİM- 17
SELDA- 14
FİLİZ- 10
TUĞBA- 6
GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Selda oldu.
PUAN DURUMU
🔸Yeşim: 9
🔸Selda: 18
🔸Tuğba: 17
🔸Filiz: 5
GELİNİM MUTFAKTA 12 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 12 Ocak Cuma günü çeyrek altını Tuğba gelin kazandı.
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