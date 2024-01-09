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GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta 9 Ocak 2024 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 9 Ocak puan durumu ve günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Program şu anda devam ettiği için çeyrek altını kazanan yarışmacı belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK 2024 PUAN DURUMU

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GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Ocak Pazartesi günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Gülenay gelin oldu.

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