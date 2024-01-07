MASTERCHEF KİM KAZANDI? 7 Ocak 2024 MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE?

Geçtiğimiz yıl Somer Şef şampiyon olan ismin elektrikli lüks bir otomobil kazanacağını duyurmuştu. Kupayı kazanan Metin birinci olarak otomobilin de sahibi olmuştu. Bu sezonun şampiyonu için de büyük ödülün otomobil olduğu belirtildi.

İKİ ETABIN SONUCUNDA PUANLAR BELLİ OLDU

Program canlı yayına geçtiği anda finale kalan yarışmacıların puan tablosu açıklandı.

Esra iki etabın sonucunda 44.5, Tahsin ise 42.5 puana ulaştı.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

Tahsin Küçük, 26 yaşında ve aslen Trabzonludur. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu ifade eden Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşıyor. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, 2019'da Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur.

2015 yılında "Ver Fırına" isimli yemek programında yer aldı. Şampiyon olacağına inandığını dile getiren Küçük, 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.