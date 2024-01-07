MASTERCHEF KİM KAZANDI? 7 Ocak 2024 MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülün sahibi...
"MasterChef kim birinci oldu 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. MasterChef Türkiye'de finale yükselen Esra ve Tahsin, büyük bir heyecanla beklenen finalde karşı karşıya geliyor. Kazanan isim, Jüri üyeleri Danilo, Somer, ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? İşte haberin detayları...
Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef All Star'da final günü geldi. Saat 20.00'de başlayacak olan final bölümünde Tahsin ve Esra yarışıyor. Programın takipçileri, final bölümünde kimin şampiyon olacağını merakla bekliyor ve bu konuda araştırmalar yapıyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu? işte haberin detayları...
MASTERCHEF KİM ŞAMPİYON OLDU?
MasterChef'in finalinde Türk mutfağı ile yarışılacak. Tahsin ve Esra arasından en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef All Star'ın kazananı olacak. Kazanan isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE?
Geçtiğimiz yıl Somer Şef şampiyon olan ismin elektrikli lüks bir otomobil kazanacağını duyurmuştu. Kupayı kazanan Metin birinci olarak otomobilin de sahibi olmuştu. Bu sezonun şampiyonu için de büyük ödülün otomobil olduğu belirtildi.
İKİ ETABIN SONUCUNDA PUANLAR BELLİ OLDU
Program canlı yayına geçtiği anda finale kalan yarışmacıların puan tablosu açıklandı.
Esra iki etabın sonucunda 44.5, Tahsin ise 42.5 puana ulaştı.
MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?
Tahsin Küçük, 26 yaşında ve aslen Trabzonludur. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu ifade eden Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşıyor. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, 2019'da Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur.
2015 yılında "Ver Fırına" isimli yemek programında yer aldı. Şampiyon olacağına inandığını dile getiren Küçük, 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
Esra Tokelli, 2020 yılında yarıştığı MasterChef Türkiye sezonunda adını duyurmuş isimler arasında yer alıyor. Programda hazırladığı yemeklerle dikkat çeken MasterChef Esra İstanbul doğumludur. 46 yaşında olan Esra Tokelli'nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.
Aşçılıkla ilgilenen Esra Tokelli, bir dönem yayınlanan Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış ve birinci olmuştur.
Yemek yapmayı ve vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten Esra Tokelli, MasterChef'e bu yüzden katıldığını ifade etmişti.
Kendisine ait bir restoranı olan MasterChef Esra, yemeklerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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- MASTERCHEF KİM KAZANDI? 7 Ocak 2024 MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülün sahibi...
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