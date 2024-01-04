Gelinim Mutfakta 4 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2024? Günün birincisi...
Gündüz kuşağı programlarından biri olan "Gelinim Mutfakta," haftanın ikinci gününde de izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı programda günün birincisi ve çeyrek altını kimin kazandığı merak ediliyor. İşte 4 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, 3 Ocak 2024 günün birincisi ve puan durumu...
4 OCAK 2024 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.
3 OCAK 2024 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta programında kimin birinci olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haftanın 4. gününde günün birincisi Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
TUĞBA- 18
YEŞİM- 14
ALEYNA- 11
GÜLENAY- 9
2 OCAK 2024 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta günün birincisi Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
-YEŞİM- 17
-TUĞBA- 13
-ALEYNA- 10
-GÜLENAY- 10
2 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
🔺Aleyna:
🔺Gülenay:
🔺Yeşim:
🔺Tuğba:
29 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Haftanın son yarışında en iyi tabağı çıkararak diğer annelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altın sahibi olan Yeşim oldu.
Hafta boyu en çok puan toplayan iki gelin adayı 65 puanl Yeşim ve Tuğba arasında kura yapıldı. Kazanan yeniden Yeşim oldu ve 10 altın bileziği koluna taktı.
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