Gelinim Mutfakta 3 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2024? Günün birincisi...

29 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Haftanın son yarışında en iyi tabağı çıkararak diğer annelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altın sahibi olan Yeşim oldu.



Hafta boyu en çok puan toplayan iki gelin adayı 65 puanl Yeşim ve Tuğba arasında kura yapıldı. Kazanan yeniden Yeşim oldu ve 10 altın bileziği koluna taktı.