Gelinim Mutfakta 2 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2024? Günün birincisi...
Gündüz kuşağı programlarından biri olan "Gelinim Mutfakta," haftanın ikinci gününde de izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı programda günün birincisi ve çeyrek altını kimin kazandığı merak ediliyor. İşte 2 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, 2 Ocak 2024 günün birincisi ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? GÜNÜN BİRİNCİSİ...
Gelinim Mutfakta bugün, 1292. bölümüyle ekranlara geliyor. Gün boyunca devam eden çekişmeli yarışmada bir gelin, en yüksek puanları alarak gün birincisi olacak. Günün birincisi ve çeyrek altını kaznan isim belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
2 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
🔺Aleyna:
🔺Gülenay:
🔺Yeşim:
🔺Tuğba:
29 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Haftanın son yarışında en iyi tabağı çıkararak diğer annelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altın sahibi olan Yeşim oldu.
Hafta boyu en çok puan toplayan iki gelin adayı 65 puanl Yeşim ve Tuğba arasında kura yapıldı. Kazanan yeniden Yeşim oldu ve 10 altın bileziği koluna taktı.
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- Gelinim Mutfakta 2 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2024? Günün birincisi...
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