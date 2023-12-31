MİLLİ PİYANGO CANLI YOUTUBE ÇEKİLİŞ İZLE! 📺 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın TV linki...
Milli Piyango'nun geleneksel yılbaşı özel çekilişi heyecanı, 31 Aralık'ta saat 18.00'de başlıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek olan çekiliş, büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca vatandaşı ekran başına kilitleyecek. Gece 00.00'a kadar devam edecek olan çekiliş, büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin belli olacağı o özel anı bekleyenler için bir heyecan kaynağı olacak. İşte 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın TV linki...
Milli Piyango'nun 400 Milyon TL değerindeki devasa yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! Bu muazzam ikramiye hayaliyle bilet alan milyonlarca vatandaş, kazanan numaraların açıklanacağı 31 Aralık gününü sabırsızlıkla bekliyor. Saat 18.00'de başlayacak olan çekilişi canlı olarak izlemek isteyenler, 'Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle ekranı' üzerinden anlık sonuçlara ulaşabilecekler.
Başlangıç Tarihi ve Saati
31 Aralık Pazar günü saat 18:30'da başlayacak olan çekiliş, gece 00:00'a kadar devam edecek. Milyonlarca kişi, büyük ikramiye ve diğer kazanan numaraları bekleyerek ekran başına kilitlenecek.
Canlı İzleme ve Sonuç Sorgulama
Çekilişi canlı izlemek isteyenler, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayını takip edebilecekler. Çekilişin tamamlanmasının ardından ise sonuçlar yine aynı platformdan anlık olarak sorgulanabilecek.
MP ÇEKİLİŞ CANLI İZLEME EKRANI
Saat 18.30'da canlı çekiliş başladığında izleme ekranı haberimize eklenecektir.
Heyecan Sadece Büyük İkramiye İçin Değil!
Çekilişin heyecanı sadece büyük ikramiye için değil, aynı zamanda teselli ikramiyesi ve amorti rakamları için de büyük. Biletin sonundaki rakamlar, çekilişin sonunda belirlenecek olan 2 adet amorti rakamını gösterecek.
Büyük İkramiye Miktarı ve Toplam Ödül
Bu yılki büyük ikramiye miktarı rekor kıran 400 milyon TL! Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'ye ulaşacak. Ayrıca, büyük ikramiyeyi kaçıran bilet sahipleri için teselli ikramiyesi de aynı gece açıklanacak.
Sonuçları Canlı İzleyin, Şansınızı Kontrol Edin!
Milli Piyango çekilişi heyecanı bu yıl da milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyecek. Kazananlar çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçları canlı izleyip, sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol edebilecekler.
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- MİLLİ PİYANGO CANLI YOUTUBE ÇEKİLİŞ İZLE! 📺 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın TV linki...
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