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Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV Kim Milyoner Olmak İster'e o isimler geliyor...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV Kim Milyoner Olmak İster’e o isimler geliyor...

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı konukları kimler?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması olan "Kim Milyoner Olmak İster," Yılbaşı Özel bölümü ile ATV'de seyircilerle buluşacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu program, çok özel konukları ve sürprizleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yılbaşı gecesi, Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster," özel bir bölümle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu kez stüdyoda birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Peki, "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölüm saat kaçta? Hangi ünlüler gelecek?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

31 Aralık 2023 ATV yayın akışına göre; Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı Pazar günü 22:40'da yayınlanacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacaklar.

BAĞIŞ YAPACAKLAR!

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

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