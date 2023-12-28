Gelinim Mutfakta 28 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

26 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dolu bir gün yaşandı. 26 Aralık tarihinde en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin ise Gamze oldu.

Ancak günün ilk ceza puanını alan isim Yeşim oldu. Diğer yandan, eksi iki ceza puanını ise Tuğba aldı.

PUAN DURUMU

➡GAMZE- 19 puan

➡ALEYNA- 18 puan

➡TUĞBA- 8 puan

➡YEŞİM- 8 puan