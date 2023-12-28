Gelinim Mutfakta 28 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusu araştırılmaya başladı. Gelinim Mutfakta programında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim merak konusu oldu. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, günlük ödüllerin yanı sıra haftanın finalinde 10 altın bilezik veriliyor. İşte, Gelinim Mutfakta 28 Aralık 2023 puan durumu!
Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugünün merakla beklenen bölümünde, yarışmacılar, birbirinden lezzetli yemeklerle kıyasıya mücadele verecek. İzleyiciler, günün birincisi ve puan durumu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte günün birincisi...
28 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.
27 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasının dünkü bölümünde, Gamze'nin lezzetli "Ye Beni Tavuk" tarifiyle günün birincisi olduğu açıklandı.
PUAN DURUMU
GAMZE- 17
TUĞBA- 16
ALEYNA- 7
YEŞİM- 6
26 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dolu bir gün yaşandı. 26 Aralık tarihinde en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin ise Gamze oldu.
Ancak günün ilk ceza puanını alan isim Yeşim oldu. Diğer yandan, eksi iki ceza puanını ise Tuğba aldı.
PUAN DURUMU
➡GAMZE- 19 puan
➡ALEYNA- 18 puan
➡TUĞBA- 8 puan
➡YEŞİM- 8 puan
25 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta günün birincisi en yüksek puanı alarak Tuğba oldu. Çeyrek altını yakasına takan yarışmacı haftaya avantajlı bir başlangıç yaptı. Gamze ise eksi 2 puan aldı.
PUAN DURUMU
➡TUĞBA- 19 puan
➡YEŞİM- 15 puan
➡ALEYNA- 8 puan
➡GAMZE- 5-2=3 puan
25 ARALIK PUAN DURUMU
🔸YEŞİM:
🔸TUĞBA:
🔸GAMZE:
🔸ALEYNA:
HAFTANIN FİNALİNDE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI VE ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta finalinde altın bilezikleri kazanan gelin YEŞİM olmuştu. Yarışmada eleme iptal edilmişti. Bu sebeple kimse elenmedi.
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