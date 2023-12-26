Gelinim Mutfakta 26 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

25 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi en yüksek puanı alarak Tuğba oldu. Çeyrek altını yakasına takan yarışmacı haftaya avantajlı bir başlangıç yaptı. Gamze ise eksi 2 puan aldı.

PUAN DURUMU

TUĞBA- 19 puan

YEŞİM- 15 puan

ALEYNA- 8 puan

GAMZE- 5-2=3 puan