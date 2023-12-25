Gelinim Mutfakta 25 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugünün merakla beklenen bölümünde, yarışmacılar, birbirinden lezzetli yemeklerle kıyasıya mücadele verecek. İzleyiciler, günün birincisi ve puan durumu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte günün birincisi...