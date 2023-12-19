Gelinim Mutfakta 19 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 19 Aralık puan durumu ve günün birincisi...