Gelinim Mutfakta 19 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 19 Aralık 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 19 Aralık puan durumu ve günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Yeşim gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 11- 15 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu.
Yeşim gelin 20 altın bileziği Tuğba gelinle bölüşmek istediği için 10 altın bileziği Tuğba geline verdi.
GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 18 Aralık Pazartesi günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Tuğba gelin oldu.
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- Gelinim Mutfakta 19 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
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