YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran, Sultan ve Ferit...
"Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türk televizyon dizisi "Yalı Çapkını," 3 Kasım Cuma akşamı izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşattı. 44. bölümde, Sultan'ın anlattıkları üzerine yaşanan gelişmeler diziye büyük bir etki bıraktı. İşte Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı...
Star TV ekranlarında her hafta Cuma günü yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisi, son bölümüyle izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Final sahnesi sonrası ise 45. bölüm fragmanı merak konusu haline geldi. İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Star TV ekranlarında Yalı Çapkını fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar
YALI ÇAPKINI 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sultan'ın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran'a tüm gerçekleri anlatır.
Suna ve Kaya'yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner ve acısını ikisinden de çıkarır. Olayları eve döndüklerinde öğrenen Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler.
Kaya ise Suna ile evlenmek istediğini söyler. Seyran, İfakat'i suçlarken, Ferit Suna'ya kızar. Abidin'e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır.
Pelin ve Zerrin ise Şehmuz'un evine giderler ve planlarının ilk adımını uygulamaya koyarlar.
Öte yandan Nükhet, Sultan'la geriden çevirdiği işleri ilerletip, İfakat'i git gide köşeye sıkıştırırken, hesaba katmadığı bir detay vardır.
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